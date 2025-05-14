Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha puesto en marcha una licitación para encontrar una empresa especializada que diseñe y ejecute una campaña orientada a fomentar el sentimiento de pertenencia entre la ciudadanía. El objetivo de este contrato es desarrollar acciones creativas y participativas que ayuden a «impulsar el orgullo de ser salouense», según detallan desde el consistorio.

El servicio tiene un importe estimado de 13.000 euros con el IVA incluido y contiene tareas como analizar la situación actual, formar en los miembros del grupo motor, elaborar un plan de acción o implicar a los vecinos y vecinas en la participación ciudadana. Desde el Ayuntamiento consideran que el sentimiento de pertenencia es «una herramienta transformadora para mejorar la convivencia, el civismo y la implicación activa en la vida local».

La acción que tendrá que desarrollar la empresa contratada se reparte en varias fases. En primer lugar, se hará una lectura del momento actual a través de un proceso participativo, teniendo en cuenta una muestra diversa de ciudadanos y contante también con entidades municipales.

Este proceso se tendrá que comunicar a la ciudadanía a través de los canales más idóneos y de manera periódica. Además también se tendrán que llevar a cabo sesiones informativas y participativas de manera presencial.

De todo, resultará un informe con análisis y propuestas sobre la implicación ciudadana. De este también derivará un plan de acción con las actuaciones que puede llevar a cabo el Ayuntamiento con el fin de reforzar los lazos de los salouenses con su municipio. El contrato prevé un plazo de ejecución de seis meses por este plan.

Desde el consistorio remarcan que la campaña busca «fortalecer los vínculos, poniendo en valor la Historia, la Cultura, el entorno y las experiencias compartidas que conforman la identidad colectiva de Salou».

Plan de interculturalidad

En paralelo al refuerzo del sentimiento, el Ayuntamiento de Salou ha sacado a licitación un plan destinado a la nueva ciudadanía y la interculturalidad. Con el mismo presupuesto que el anterior, este pretende «abordar de manera integral y participada los retos asociados a la diversidad cultural y a la cohesión social al municipio».

Este seguirá una estrategia similar a la otra acción, analizando datos sociodemográficos y trabajando presencialmente con talleres y espacios comunitarios, con especial atención a los colectivos infrarrepresentados. La acción busca «la participación ciudadana de las personas de origen diverso y una convivencia positiva, basada en el respeto mutuo».