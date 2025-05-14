El mirador del Po-Roig de Salou tendrá una imagen más verde e histórica

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha sacado licitación la renaturalización y adecuación de la plaza de la Punta del Po-Roig. La actuación pretende dotar de una imagen renovada a uno de los miradores más icónicos del municipio, conocido popularmente como «la plaza de las dos tetas».

El emplazamiento está ubicado en el camino de Ronda, entre la playa de Capellans y la cala de los Llenguadets. La plaza también sirve como acceso a los nidos de ametralladoras, unas galerías que fueron utilizadas durante la Guerra Civil española y que, recientemente, fueron abiertos a las visitas. Precisamente, las dos cúpulas de los nidos generan las protuberancias que han dado el mote a la plaza.

El Ayuntamiento limpió y adecuó estas estructuras el año 2023 con una nueva iluminación y ventilación. Además se instaló el acceso a través de las escaleras de la plaza, haciéndolas accesibles a los visitantes.

Aunque la plaza se encuentra en buen estado, las obras quieren dar respuesta al nuevo urbanismo del entorno, ya que la calle de la Torrassa, principal acceso, es de prioridad para peatones. Así, este punto ya no necesita cumplir la función de hacer girar los vehículos y el consistorio quiere potenciar los valores históricos y naturales de este lugar, que conecta con el Camino de Ronda.

Para hacerlo posible, se eliminará la zona de vegetación central, ya que las raíces de los árboles entran al conjunto de los nidos de ametralladoras. Por el contrario, se plantarán árboles medios y arbustos fuera del ámbito de los nidos, generando así un espacio verde.

También se eliminará el muro perimetral de la plaza, creando una plataforma única y redistribuirán el mobiliario urbano existente. Finalmente, se dispondrá de un nuevo alumbrado y varios paneles informativos que remarquen el carácter histórico de la plaza. Con todo, el Ayuntamiento espera crear un «nuevo espacio urbano naturalizado» que sea homogéneo con el resto del Camino de Ronda con los nidos como protagonistas.

Las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses y tendrán que estar finalizadas antes de acabar el año 2025.