Desarticulan un grupo criminal que cultivaba marihuana con base en Vila-seca

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Norte detuvieron, el pasado 6 de mayo, nueve hombres, de entre 20 y 37 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. La fase de explotación de la investigación consistió en dos entradas: una, en una nave de la Roca del Vallès donde se intervinieron grandes cantidades de marihuana; la otra, en un domicilio de Vila-seca, donde vivían siete de los detenidos.

La investigación empezó en febrero de 2025 cuando los mossos recibieron informaciones sobre el fuerte olor, presuntamente de marihuana, que desprendía una nave ubicada en una zona industrial de la Roca del Vallès (Vallès Oriental). Las primeras comprobaciones sirvieron para confirmar que en aquel lugar no se estaba llevando a cabo ninguna actividad industrial, así como una defraudación en el consumo eléctrico compatible con la del cultivo de una plantación de marihuana.

Las gestiones practicadas permitieron identificar a un primer individuo que utilizaba varias furgonetas de alquiler para visitar la nave investigada. La duración de las visitas acostumbraba a ser de pocos minutos y, en algunas ocasiones, había descargado material con la ayuda de personas que salían del interior. Los investigadores relacionaron a esta persona con un domicilio ubicado en la localidad de Vila-seca donde vivía con otros hombres también implicados en el negocio de la marihuana.

El grupo criminal estaba perfectamente organizado, con un encargado del alquiler de las furgonetas y el desplazamiento de personas y material para alimentar la nave investigada. Un material que recibían los ‘jardineros’, cuya tarea consistía en vigilar las plantaciones interiores, hecho por el cual prácticamente nunca abandonaban el lugar.

Para acabar, otros miembros del grupo gestionaban el domicilio de Vila-seca, que funcionaba como base estratégica del entramado.

Entrada en Vila-seca

Con todos los indicios recogidos, la fase de explotación de la investigación consistió en entradas, autorizadas por el Juzgado de Instrucción nº. 4 de Granollers, a la nave y al domicilio investigados.

En el primer caso, los agentes detuvieron a dos hombres localizados en el interior del recinto. El espacio, formado por tres pisos, tenía la infraestructura necesaria para mantener tres plantaciones de grandes dimensiones. En el registro los investigadores intervinieron más de 400 plantas y más de 12 kg de ovillos de marihuana a punto para ser distribuidos. La instalación contaba con una gran cantidad de lámparas, ventiladores, transformadores y filtros para el cultivo permanente de las plantaciones. Además, en la planta baja había una habitación donde dormían los ‘jardineros’, que tenían un sistema de videovigilancia montado para grabar el perímetro de la nave y así evitar ser sorprendidos.

En el domicilio de Vila-seca, los agentes detuvieron a siete hombres vinculados al negocio ilícito donde también intervinieron 4.000 entonces por planta marihuana y más de 2.000 euros en metálico.

El 8 de mayo, ocho de los nueve detenidos pasaron a disposición judicial mientras que uno quedó en libertad con la obligación de personarse al juzgado cuando se lo requiera. En todos ellos se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico.