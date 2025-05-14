Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La nueva edición del Desalia 2025, el festival que organiza Ron Barceló, aterriza en Tarragona del 21 al 25 de mayo. Concretamente, en PortAventura World donde centenares de jóvenes podrán compartir de una gran experiencia con los actores, cantantes e influencers del momento.

La cita servirá para dar la bienvenida a la temporada veraniega y reunirá a un millar de personas junto con un centenar de famosos y creadores de contenidos VIP's que se alojarán en uno de los hoteles del parque temático de la Costa Daurada. Durante cinco días, los participantes disfrutarán de una experiencia única que combina música, fiesta, sol y un gran ambiente.

VIP's confirmados

Entre algunas de las personalidades que participarán a la 18 edición del Desalia hay Mirela Balic, una de las protagonistas de la serie Élite. Balic estará acompañada de Alberto Olmo con quien ha participado en la película Mala Influencia. También estará la protagonista de Mariliendre el último proyecto de Los Javis, Blanca Martínez.

Entre las influencers conocidas habrá reina de los realities y actual colaboradora del programa de televisión Socialité, Sofía Suescun. Como sorpresa, otra estrella televisiva de primer nivel dará el pistoletazo de salida a la experiencia. Su identidad será revelada el 21 de mayo.

Entre algunos de los creadores de contenidos habrá Peldanyos, IlloJuan, Ibelky, Claudia Martínez, Lucía de la Puerta, Monismurf o Lucía Correa, entre otros.

Abraham Mateo , cabeza de cartel

El cartel musical de la nueva edición de Desalia cuenta con una veintena de artistas de nombres y géneros para todos los gustos. Abraham Mateo es el cabeza de cartel que actuará el viernes 23 de mayo en una ubicación secreta, junto con Lérica y Vilu Gontero, entre otros. Durante el resto de experiencia también actuarán artistas como Kiko Rivera, Mar Lucas, Selecta o DJ Nano, veterano de este acontecimiento.

Desalía 2025 llega con un programa lleno de actividades como fiestas temáticas, pool parties, la icónica noche de blanco y muchas otras sorpresas. Por primera vez el festival llega a Cataluña, en este caso en el complejo de PortAventura World.

Desde este 2 de abril y hasta el 11 de mayo, Ron Barceló ha puesto en marcha diferentes mecánicas en sus redes sociales y a través de la web desaliaviveahora.com para conseguir uno de los pases para la experiencia.