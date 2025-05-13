El mejor camping de España se encuentra en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tamarit Beach Resort, uno de los campings referencia de la Costa Daurada, ha sido reconocido como «Mejor Camping de España» en los ACSI Awards 2025, uno de los premios más importantes del sector a nivel europeo en el que votan miles de campistas de toda Europa. El reconocimiento refuerza el compromiso del camping con la excelencia, la innovación y la satisfacción del cliente.

El premio llega en un año especial por Tamarit Beach Resort, ya que es la primera vez que abren durante todo el año sin interrupciones. Hasta ahora, el camping acostumbraba a acabar la temporada con el puente de diciembre.

Los ACSI Awards son los premios organizados anualmente por ACSI Eurocampings, la guía de campings líder en Europa, y los ganadores se escogen mediante los votos de miles de viajeros que valoran su experiencia durante la temporada. Los usuarios pueden votar en diferentes categorías, y el premio al Mejor Camping de España representa el máximo reconocimiento a nivel nacional.

Miembros del camping de Tarragona con el premio.Cedida

Desde el resort aseguran que «este premio es el resultado del esfuerzo colectivo, del compromiso y de la pasión con la que trabajamos cada día para ofrecer unas vacaciones inolvidables». Y han añadido que «queremos dedicar este premio a todo nuestro equipo, que trabaja con entusiasmo y profesionalidad para superar las expectativas de nuestros clientes».

El galardón refuerza la posición de Tamarit Beach Resort como referente nacional en el sector del camping, por su ubicación inmejorable delante del mar Mediterráneo y al lado del Castillo de Tamarit y por la calidad de las instalaciones, la amplia oferta de ocio y restauración, el compromiso con la sostenibilidad y el enfoque centrado en la atención personalizada.

El Tamarit Beach Resort ya fue premiado en los ACSI Awards 2023 y 2024, donde recibió galardones en diferentes categorías. El año 2023 fue distinguido como Camping mejor valorado de España, mientras que en el 2024 recibió el premio a Mejor camping para ir con niños, destacando por su ambiente familiar, instalaciones seguras y actividades diseñadas para todas las edades.