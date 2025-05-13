Un incendio en una fábrica de la Pobla de Montornès moviliza 8 dotaciones de Bombers

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat van movilizado ocho dotaciones terrestres lunes la noche por un incendio en una empresa de manufacturas de tejidos e hilos en la Pobla de Montornès. Los hechos pasaron a las 22.23 horas y las unidades se desplazaron hasta la calle de la Closa Nova en la empresa SA Recasens.

Allí comprobaron que el fuego se encontraba en una máquina de grandes dimensiones que tenía aceite en su interior. El fuego provocó que la nave se llenara de humo. Los bomberos comprobaron que el fuego se encontraba contenido en el interior de la máquina e iniciaron las tareas para enfriarla. En las 00.00 se dio por extinguido.

Por su parte, una veintena de trabajadores que se encontraba en el momento del incendio en la fábrica se autoevacuaron. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) también se desplazó hasta el lugar del incendio y atendió a tres personas por ataques de nervios y por inhalación de humo. Las tres fueron trasladadas leves al CAP de la Pobla de Montornès.