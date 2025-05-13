La escuela que se moviliza para los refugiados

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Esta semana ha empezado a un ritmo frenético en la escuela La Canaleta de Vila-seca. Allí, los niños y niñas de quinto de primaria de este centro están acabando los últimos detalles de la organización del Loco Festival, un acontecimiento solitario que harán el próximo viernes, 16 de mayo.

Esta fiesta es el colofón de un proyecto de curso por el cual los alumnos han conocido y trabajado la situación de los refugiados de todo el mundo: «Empezamos viendo imágenes de impacto sobre lo que está pasando. Después, trabajamos para entender quiénes son los refugiados, qué los ha pasado, y los tipos de gobierno y su papel», explica Maria Pilar Artigas, profesora del curso junto con Cristina Olivares y la Maica Jovells. Una vez terminada la teoría, los niños y niñas pasan a la acción: «El paso siguiente es preguntarnos qué podemos hacer para ayudar». La respuesta, explica, es montar un proyecto de colaboración con ACNUR, la Agencia de la ONU de Ayuda a los Refugiados. Concretamente, se trata del Loco Festival, un proyecto educativo impulsado desde el Comité Español de ACNUR para acercar a los jóvenes la realidad de las personas desplazadas, y que culmina con la organización de un acontecimiento para recaudar fondos.

Ya hace varios años que La Canaleta celebra el Loco Festival. «Cuando los alumnos llegan a quinto ya saben que aquel año les toca montarlo, y les gusta mucho», asegura la profesora. Los niños y niñas asumen todos los papeles de los aleluyas: desde el llamamiento a los artistas que actuarán en el festival –familias, niños y profesionales–, hasta el casting, la preparación de las entradas, la elaboración de la decoración y la cartelería... «Desde septiembre que trabajamos», confirma a la docente.

En el Loco Festival de este año, además, habrá una novedad: se trata de un pequeño rincón gastronómico, que los alumnos han podido montar gracias a la colaboración desinteresada de varias empresas del municipio (El Patio Grill, Spaguethi House, Pizza Tauro, El Teatro y Como casa), que los cederán comer para que lo puedan vender y así recaudar más dinero. Todo, será amenizado por la música de Dj de Nathan Gràcia, que es alumno del curso. También han colaborado varios establecimientos, que han cedido productos que serán rifados en varias canastas.

Les entradas para el Loco Festival de La Canaleta tienen un precio de 3 euros, y también habrá una Fila 0 para recibir donaciones. La fiesta empezará a las 5 de la tarde.