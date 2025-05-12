El FIC-CAT premiará las trayectorias de Àlex Gorina y de José Juan Guijarro

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El FIC-CAT, el Festival Internacional de Cine en Catalán, otorgará el Premio Montserrat Carulla 2025 a Àlex Gorina, una figura esencial a la hora de normalizar el cine en catalán. El festival de Roda de Berà también otorgará el Premio Honorífico 2025 a un pionero y referente indiscutible en la formación audiovisual como es José Juan Guijarro.

Àlex Gorina i Macià ha sido crítico de cine en varios medios, destacando su colaboración en la revista Guia de l'Oci desde su primer número en 1977. En la televisión, ha participado en varios programas de TV3 como Cine 3, Como a Casa y Sala 33, y fue coautor de la docu-sèrie La gran il·lusió, que narra la historia audiovisual del cine catalán. Su tarea radiofónica, con el famoso La Finestra Indiscreta en Catalunya Ràdio, ha sido fundamental para la divulgación del cine en catalán.

Imagen de Àlex Gorina i Macià.FIC-CAT

«El FIC-CAT tiene mucho a agradecer a Àlex Gorina», declara la co-directora del festival Cris Gambín. «Sin su importantísima tarea de normalizar el catalán en la industria cinematográfica, seguramente el cine en lengua catalana no estaría donde está ahora», añade Gambín que concluye diciendo que «queremos reconocer su papel fundamental en el arraigo de un imaginario colectivo que habla en catalán y sueña en pantalla grande».

José Juan Guijarro cuenta con una trayectoria de más de 30 años al frente del proyecto Son Pacs Productions. Una combinación de pasión, pedagogía y creatividad que ha convertido el Instituto Son Pacs de Palma en un ejemplo de buenas prácticas en alfabetización audiovisual. El instituto, con Guijarro al frente, ha sido el único centro que ha participado en todas las ediciones del FIC-CAT desde que se incorporó la categoría de centros educativos. Un compromiso firme por el cine como herramienta de transformación y aprendizaje.

«Es un orgullo para el FIC-CAT rendir homenaje a una figura tan comprometida e inspiradora como José Juan Guijarro», asegura el co-director del festival Toni Pinel. Un homenaje a «todos aquellos y aquellas docentes que, a menudo de manera casi unilateral, han implantado en sus centros una educación audiovisual creativa y en catalán». Guijarro se ha convertido en un «maestro y guía para muchas generaciones», convirtiendo los alumnos del IES Son Pacs de Mallorca «en creadores activos», detalla Pinel sobre el Premio Honorífico 2025.

José Juan Guijarro y Àlex Gorina recibirán el Premio Honorífico y el Premio Montserrat Carulla, respectivamente, dentro del marco del festival en el Teatro del Casino Municipal de Roda de Berà. Guijarro lo hará el viernes 6 de junio a las 22:00h, mientras que Gorina lo hará el sábado 7 de junio a las 19:00h durante la gala de clausura y entrega de premios, la cual se podrá seguir en directo a través de La Xarxa+.