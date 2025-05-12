Detenidos por robar una bicicleta valorada en 3.800 euros en Torredembarra

La Policía Local encontró la bicicleta gracias a su sistema de geocalización y la devolvieron a la propietaria.Cedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Local de Torredembarra ha efectuado varias detenciones en actuaciones recientes relacionadas con hurtos, desobediencia contra agentes de la autoridad e incumplimiento de medidas judiciales.

El 25 de abril, en torno a las 19 h, tres hombres fueron detenidos en Roda de Berà como presuntos autores del hurto de una bicicleta eléctrica, sustraída del aparcamiento de un supermercado de Torredembarra. La localización de la bicicleta fue posible gracias al sistema de geolocalización que llevaba incorporado. Los autores del hurto habían colocado la bicicleta en el portaequipajes de un autobús de línea que cubre el trayecto entre Torredembarra y Sant Vicenç de Calders. Con la colaboración de la Policía Local de Roda de Berà y de los Mossos d'Esquadra, se procedió a la identificación y posterior detención de los sospechosos, que no pudieron acreditar un domicilio conocido. La bicicleta, valorada en 3.800 €, ha sido devuelta a su propietaria.

Atentado contra agentes de la autoridad

El 26 de abril, a las diez y media de la noche, se detuvo un joven en la carretera de la Pobla de Montornès, como presunto autor de un delito de desobediencia, resistencia y atentado a los agentes de la autoridad. La Policía Local se desplazó a la zona por un accidente de tráfico con un vehículo volcado, donde también intervinieron Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y los Mossos d'Esquadra.

La Policía Local organizó la zona para evitar riesgos ante la llegada de varias personas, pero un joven, que mencionó que era familiar del accidentado, desobedeció las indicaciones de los agentes y agredió a un policía con un puñetazo y provocó lesiones a otros agentes.

Rotura de condena

Finalmente, el 4 de mayo, a las 11.15 h, se detuvo una persona en la calle de Pere Badia por rotura de condena. El detenido habría vulnerado una orden de alejamiento vigente.