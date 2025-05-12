Constantí aplaza el VI Concurso de Paellas a junio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La previsión de lluvias anunciada para este domingo 11 de mayo motivó el aplazamiento de la VI edición del Concurso de Paellas. El pasado viernes, la organización decidió posponer el concurso hasta el próximo domingo 8 de junio. El Ayuntamiento de Constantí lo anunció a través de sus canales oficiales e informó de que las inscripciones realizadas serán válidas para la nueva fecha.

Para esta VI edición del Concurso de Pajas, había inscritos 17 grupos y cerca de 300 personas. Organizado por la Unión de Tenderos de Constantí, con la colaboración del Ayuntamiento, el concurso de paellas se ha caracterizado por su gran participación durante las 5 primeras ediciones.

La UBC otorgará tres premios de reconocimiento a los grupos que cocinen las mejores paelles,segons el veredicto del jurado, que estará formado por integrantes de la Unió de Botiguers y representantes de diferentes establecimientos de restauración del municipio.

Se entregarán 3 premios: uno para la paella más sabrosa, uno para la que sea considerada la mejor presentación y otro para la mejor valorada por el jurado. Los criterios que guiarán el veredicto se basarán en el punto de cocción del arroz, el sabor, la simetría de los ingredientes, el punto de socarrado y la presentación.

Se obsequiará a los tres grupos ganadores con un vale de 75 € cada una a gastar en alguno de los establecimientos adheridos a la Unió de Botiguers de Constantí.