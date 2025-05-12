Más de 2.000 personas disfrutan de la 3.ª Feria del Vino de la Canonja

El parking del Hort del Mas de l'Abeurador recibió a más de 2.000 personas.Ayuntamiento Canonja

La Canonja vivió el pasado sábado la tercera edición de la Feria del Vino con un gran éxito de público y de ventas. Las predicciones de mal tiempo hacían prever un día más flojo de afluencia pero no fue así, todo lo contrario.

En esta edición, más de 2.000 personas han pasado por el parking del Hort del Mas de l'Abeurador para disfrutar de una jornada llena de cultura, gastronomía y música, y se han vendido un total de 10.000 tickets de cata.

«Valoramos con gran satisfacción esta tercera edición, que se ha consolidado como uno de los acontecimientos más esperados y participativos de nuestra localidad», comenta la concejala de Promoción Económica, Lídia Muñoz, organizadora del acontecimiento, con la colaboración del Celler del Pallol.

El acontecimiento ha ofrecido a los asistentes la posibilidad de degustar vinos de varias denominaciones de origen como Terra Alta, Penedès, Montsant, Priorat, Cataluña, Rioja, Ribera del Duero y Rueda, así como disfrutar de la oferta gastronómica de food trucks y restaurantes locales, que han aportado sus platos más emblemáticos.

«Los tres restaurantes canongins (Pizzeria Brutale, Bar Antídot y Bar Orpheus) han valorado muy positivamente la experiencia de estar presentes en la Feria con sus ofertas gastronómicas, ahora la idea para el año que viene es sumar más establecimientos del pueblo para promocionar los negocios locales», explica Lídia Muñoz.

Durante toda la jornada, el ambiente festivo ha sido asegurado con música en vivo, con un DJ por la mañana y el grupo Estopaos ofreciendo un concierto tributo a Estopa por la noche, creando un entorno de convivencia y alegría que ha gustado a todos los asistentes.

Como novedad de este año, el Centro Niuh de la Canonja ha organizado talleres para todas las edades, como la decoración de copas y la creación de cómicos enólogos, que han enriquecido todavía más la experiencia de los visitantes, haciéndola más participativa y familiar.

«El éxito de esta tercera edición confirma la consolidación de la Feria del Vino como un referente cultural y de promoción de nuestro patrimonio vitivinícola, así como una oportunidad para potenciar el turismo y la gastronomía local. La jornada ha sido un éxito rotundo», comenta Lídia Muñoz.

La concejala de Promoción Económica apunta que para el año que viene se aumentarán los número de puntos de venta de tickets «ya que al final todo el mundo viene a la misma hora y este año se han hecho muchas colas a partir de las 7 de la tarde, en cambio la mañana y mediodía es más tranquilo».

La Canonja se despide con la confianza en que la próxima edición seguirá sumando éxitos y consolidando esta cita como una de las más importantes del calendario cultural y enológico.