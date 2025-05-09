Sale en licitación el servicio de mantenimiento y limpieza de los caminos rurales de Constantí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Constantí ha aprobado en sesión celebrada este judías 8 de mayo los pliegues y cláusulas del servicio de mantenimiento y limpieza de los caminos y vías rurales de titularidad municipal. El presupuesto base de licitación es de 33.837,65 € (IVA incluido). La duración del contrato de mantenimiento será de 4 años, sin prórrogas. El inicio de los trabajos será este 2025 y estará condicionado en la climatología, si bien, como guía, se informa de que se empezarán en realizar durante el mes de junio.

La empresa adjudicataria tendrá que realizar el desbroce de los laterales del caminos del término municipal en toda su altura dejando la caja de paso totalmente libre, y el desbroce de la parte central del camino, evitando que tocan los bajos del vehículos, en los caminos y los tramos que corresponda. La realización de los mismos será mediante maquinaría autopropulsada o maquinaría manual, dependiendo de las necesidades. Se cortarán y retirarán aquellas ramas que entorpezcan o no dejen la libre circulación de vehículos. La distancia en realizar anualmente se de 38,5 kilómetros en dos lados (77 kilómetros lineales) de los cuales 73 km lineales corresponden en 19 caminos, y 4 km lineales que se concretarán según necesidades. También según necesidades del servicio, se podrán variar los caminos en realizar siempre dentro de la distancia contratada.

La relación de caminos rurales del titularidad municipal es: Camino de las Sorts, Camino de Mas Cavaller, Camino de l’Albiol, Camino de Pallaresos, Camino de Montblanc, Camino de Sant Llorenç, Camino de Sant Llorenç de dalt, Camino dels Albellons, Camino enlace entre la carretera de Constantí y el camino Fondo, Camino d’Almoster, Camino del Bassal, Camino de la Ferrerota, Camino de la Gavarra, Camino de Les Puntes i de los Pobres, Camino de Reus, Camino del Cotxo, Camino del Puig, Camino del Mas de Serapi y Camino de Tortosa.

El inicio y el orden de la realización de los trabajos serán por indicación de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, y dependerá de la evolución del estado del caminos condicionado por el crecimiento de la vegetación y la climatología.