El microteatro se hará dueño del Castell del Catllar

El microteatro es un formato teatral que consiste en representar obras de duración breve, en espacios singulares, para un público reducido y a precios populares. Todo, sin olvidar la calidad del texto, de las interpretaciones y de la puesta en escena.

El programa de la tercera edición del festival de microteatro Fil a l’Agulla que organiza el colectivo La Catllarenca se ajusta con precisión a esta definición: en el festival de este año los organizadores han programado un total de ocho obras breves, que se representarán en varios espacios del Castell del Catllar, para grupos de 30 personas como máximo. Y, al fin y al cabo, a un precio de 5 euros.

El Fil a l’Agulla 2025 se hará en dos días: sábado 10 y domingo 11 de mayo. El funcionamiento es simple: el público se dividirá en cuatro grupos que, acompañados por un guía, podrán disfrutar de las obras en espacios emblemáticos del Castell. De las ocho obras programadas, cuatro se harán el sábado y cuatro el domingo. Entre las ocho piezas hay tres que se estrenarán por primera vez en el Castell, mientras que el resto han sido premiadas y reconocidas en varias muestras y festivales de microteatro.

Esta es la primera vez que el festival se reparte en dos jornadas. La segunda novedad del Fil a l’Agulla 2025 es que incorpora la música en directo: antes de iniciar el recorrido, y una vez finalizado, el público podrá disfrutar del saxo de Joaquin Murillo. Además, una vez acabada la sesión, el público podrá degustar una copa de vino bajo la luna llena y también tendrá la oportunidad de conversar con los actores y las actrices.

Con respecto a la programación, el sábado 10 se podrán ver las piezas Cafè, conyac i assassinat, de Met & Fut (Jordi Ferragut y Jaume Fàbregas); L’ascensor, de Ves per on (Joan Mª Vidal y Cristina Prats); Duérmete niño, de la Cia La niña bonita (Anna Prats y Xavi Álvarez); y El Trivial, con Jessica Rivero y Carla Garcia.

El domingo día 11 ha programadas las obras Tots som lladres, de Met & Fut (Jordi Ferragut y Jaume Fàbregas); Xarlot, con Fermí Fernández y Joan Mª Vidal; Entre el bé i el mal, con Uri Callau y Núria Florensa; y Miradas, con Emili Corral y Marta Ruiz Bonet.

Se trata de obras que duran como máximo 15 minutos y que retratan, con mucho humor, situaciones de misterio, conflictos familiares o, directamente, los comportamientos humanos.

Les entradas tienen un precio único de 5 euros para cada día, y se pueden comprar a través de la web de Entrapolis. Si llueve, el festival se hará, igualmente porque el recinto dispone de espacios a cubierto.