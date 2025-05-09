La FiM de Vila-seca empieza su edición más profesional

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

La Feria de Música Emergente y Familiar de Vila-seca (FiM) ya ha puesto en marcha su 21.ª edición y empieza también su «etapa de consolidación». Así lo cree Manuela Moya, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vila-seca, quien resalta la actividad profesional como «un eslabón fundamental de la feria».

Este es uno de los puntos que coge más relevancia este año, ya que ‘el espacio PRO’, reservado a los encuentros entre artistas, programadores y productores, cuenta con más superficie y una nueva carpa para el desarrollo de actividades profesionales. Además, el festival cuenta este año con una veintena «de antenas», es decir, otros festivales y asociaciones culturales que colaboran con Vila-seca.

Por todo, la concejala considera que este es «el mejor festival para identificar tendencias». Esta edición tiene también una importante mirada al futuro, bajo un lema que dice que «el tens a tocar». En este sentido, Moya remarca la voluntad de «continuar y mejorar» de cara a futuras ediciones.

Más allá de la actividad profesional, esta FiM también ha crecido en propuestas artísticas, llegando hasta 72 actuaciones y 170 artistas. Como es habitual, la programación se ha diseñado priorizando «las escenas emergentes», dejando también un peso importante a la «feminización en el escenario y las identidades no normativas». Algunos de los nombres destacados dentro de la programación emergente son FADES, Gavina.mp3 o Anna Gisbert.

Como también es habitual, el certamen cuenta con una extensa programación familiar que traerá a Vila-seca las actuaciones de Delirium Quartet, Companyia la Cresta o Koko-Jean & The Tonics. La concejala de cultura también destaca que todos los espacios están adaptados para personas con movilidad reducida y los horarios han sido acotados a la conciliación familiar.

Ante la posibilidad de inclemencias meteorológicas, la FiM ha activado un protocolo para «asegurar la continuidad de la programación en espacios alternativos». Así, en caso de lluvia intensa, las actuaciones previstas en los escenarios del Castell y de la plaza de Voltes serán reubicadas, intentando mantener los horarios establecidos.

Los actos de la FiM se alargarán hasta el domingo con el Celler y el Castell de Vila-seca como epicentro. Para Pere Segura, alcalde de Vila-seca, la FiM es «un reflejo de la confluencia de culturas que hay en el Camp de Tarragona». El alcalde reivindica esta iniciativa «en un mercado donde cada vez es más difícil acceder a la cultura en catalán, especialmente para la gente joven».

La FiM está organizada por el Ayuntamiento de Vila-seca y cuenta con el apoyo fundamental del Instituto Catalán de las Empresas Culturales de la Generalitat de Catalunya y de la Diputación de Tarragona.