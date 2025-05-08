Yzaguirre abre las puertas para descubrir sus vermúes

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

Bodegas Yzaguirre, ubicada en el Morell ha inaugurado la Yzaguirre Experience, una visita guiada a sus instalaciones para «descubrir la historia de la marca y conocer el proceso de elaboración de los vermúes». La experiencia se ofrece en un edificio de reciente construcción que está inspirado en las «catedrales del vino de Cèsar Martinell». En este lugar hay los barriles que han acompañado la empresa durante todas sus etapas, algunas con 100 años de historia.

Durante la visita se puede conocer el proceso de elaboración de los productos de la marca, sean las diferentes variedades de vermú o el vino de misa y el vino rancio. Además, la bodega consta de un pequeño «espacio museo» dedicado a los principales aromatizantes que dan sabor a las botellas de Yzaguirre. Los visitantes podrán ver, tocar y oler las cerca de 80 variedades de hierbas y especias que forman parte de la fórmula. En la bodega del Morell casan los vinos blancos, principalmente de la variante Macabeo y del Penedès, con todos aquellos elementos que elevan la graduación y dan el sabor característico al vermú.

Catas de vermú

Les visitas también incluyen una cata de cinco vermúes de la marca: Rojo Clásico, Blanco Clásico, Rosé, Rojo Reserva y Rojo Reserva 130 Aniversario. La degustación se acompañará de comer que «marida» con la oferta enológica.

Bodegas Yzaguirre se instaló inicialmente en Reus el año 1884 y se convirtió en una de las productoras pioneras en el país. En la actualidad producen unos cuatro millones de litros desde el Morell que exportan a países como los Estados Unidos, distribuyendo también en el Asia y el África. La empresa celebró el año pasado los suyos 140 años de historia y ahora ha decidido dar un paso «en el mundo del enoturismo» con el fin de «poner su nombre en el mapa de la ruta del vermú».