El nuevo CAP de Torredembarra, con 9 MEUR de inversión, será una realidad el año 2029

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El nuevo CAP de Torredembarra entrará en funcionamiento en el 2029 con una inversión de más de 9 millones de euros y 4.000 m² de superficie. Se construirá en la calle del Catllar con la carretera de la Riera, en unos terrenos cedidos al CatSalut.

El anteproyecto, obra del despacho Josep Ferrando, prevé dos plantas con servicios como Pediatría, Urgencias, SEM y áreas polivalentes. Las obras empezarían durante el primer trimestre del 2027.