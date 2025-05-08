La FiM de Vila-seca da el pistoletazo de salida a la 21.ª edición abriendo una etapa de «consolidación»

Espectáculo 'De la poesía catalana a la música urbana' de Versembrant en una actuación escolar en la bodega de Vila-seca.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La FiM, la Feria de música emergente y familiar de Vila-seca, ha dado el pistoletazo de salida este jueves por la mañana a la 21.ª edición. Hasta el domingo, hay programadas 47 propuestas con unas ochenta de actuaciones entre la programación oficial y el espacio off.

Se trata del quinto año de la feria después del paro y su director artístico, Martí Marfà, ha destacado que abren una etapa de «consolidación» del «modelo» que han «inventado» los últimos años. Los organizadores también señalan que será una FiM «más aseada y más acogedora que nunca» con el fin de mejorar la experiencia de los artistas, los profesionales del sector y del público. Este año hay más de 600 profesionales acreditados.