La FiM de Vila-seca da el pistoletazo de salida a la 21.ª edición abriendo una etapa de «consolidación»
La feria se alargará hasta el domingo con 47 propuestas musicales y unas ochenta de actuaciones
La FiM, la Feria de música emergente y familiar de Vila-seca, ha dado el pistoletazo de salida este jueves por la mañana a la 21.ª edición. Hasta el domingo, hay programadas 47 propuestas con unas ochenta de actuaciones entre la programación oficial y el espacio off.
Se trata del quinto año de la feria después del paro y su director artístico, Martí Marfà, ha destacado que abren una etapa de «consolidación» del «modelo» que han «inventado» los últimos años. Los organizadores también señalan que será una FiM «más aseada y más acogedora que nunca» con el fin de mejorar la experiencia de los artistas, los profesionales del sector y del público. Este año hay más de 600 profesionales acreditados.
Pep Santos Alasà