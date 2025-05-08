Els Pallaresos volverá en el año 1904 con las V Jornadas Modernistas

Ya hay cartel para la quinta edición de las Jornadas Modernistas Els Pallaresos 1900, que este 2025 se dedican en el año 1904. La obra es del ilustrador Hugo Prades, reconocido por su especialización en la recreación de espacios patrimoniales de cualquier época. Hoy día es considerado uno de los mejores dibujantes del patrimonio catalán, con obra publicada en numerosos libros didácticos y presente en los principales museos del país.

El cartel representa a dos mujeres dentro de una casa modernista, con la torre de la Casa Bofarull en el fondo. Una, elegantemente vestida, simboliza a la alta burguesía. La otra, con ropa masculina, representa Colette, novelista, periodista y artista de cuplé, con actitud rebelde, fumando y vestida como ella acostumbraba a hacer. El cartel reivindica el papel de la mujer y homenajea a las mujeres de los Pallaresos, que representan más del 60% de los recreadores.

El alcalde Jordi Sans ha destacado que en 1904, Jujol inició su relación profesional con Gaudí. El director Elies Torres ha remarcado el objetivo de mantener al público ocupado con actividades constantes. El concejal Omar Macias ha subrayado la implicación vecinal. Se recuperará el Baile de Fiesta Mayor y se trabaja en la recreación de la visita de Alfonso XIII.