Aturem Hard Rock y el GEPEC-EdC presentan nuevos recursos contra la licencia de casino del Hard Rock

La Plataforma Aturem Hard Rock y el Gepec han presentado dos recursos administrativos contra la licencia de casino que la Generalitat otorgó a Hard Rock para construir un complejo de ocio en los terrenos del Complejo Recreativo y Turístico (CRT) situado en Vila-seca y Salou.

Las entidades consideran que la empresa norteamericana incumple uno de los requisitos de las bases del concurso para acceder a la licencia. En concreto, el que hace referencia a que la promotora tiene que acreditar el derecho de acceso a la propiedad del suelo. Las organizaciones dan por hecho que la vía administrativa no prosperará, pero adelantan que después irán al contencioso, donde creen que les darán la razón, un hecho que en su opinión daría «la estocada definitiva» al complejo.