El Ayuntamiento del Catllar abre de urgencia la bolsa de vigilantes municipales

El Ayuntamiento del Catllar ha aprobado la convocatoria y las bases del proceso selectivo, por vía de urgencia, para constituir una bolsa de trabajo de agentes interinos del cuerpo de vigilantes municipales. Esta bolsa permitirá cubrir, con carácter temporal, varias necesidades del servicio: refuerzos durante el periodo estival, sustituciones de personal con reserva de puesto de trabajo, coberturas provisionales de vacantes, jubilaciones u otras situaciones de carácter excepcional e inaplazable.

Las bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT) el día 5 de mayo de 2025, y también se pueden consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento del Catllar y al tablón de anuncios municipal. El plazo para presentar solicitudes es de 10 días naturales, a partir del día 6 de mayo, el día siguiente de la publicación al BOPT.

Las personas interesadas tienen que presentar su solicitud mediante el modelo normalizado, disponible en la sede electrónica y en las oficinas municipales. Les bases completas, así como la información detallada sobre las funciones del puesto de trabajo, el régimen laboral y los requisitos de participación, se pueden consultar a través del siguiente ENLACE.