Worldcoo y PortAventura World se unen para seguir impulsando PortAventura Dreams

Worldcoo, la tecnológica dedicada a unir empresas con ONG para financiar acciones de alto impacto social, ha cerrado una nueva alianza con PortAventura World para impulsar el proyecto emblema de la Fundación PortAventura, PortAventura Dreams Village. Esta colaboración permitirá canalizar donaciones destinadas a la Fundación PortAventura, la entidad encargada de gestionar esta iniciativa pionera en Europa, que ofrece unas vacaciones inolvidables a niños y niñas con enfermedades graves y a sus familias para que puedan disfrutar de una estancia gratuita en el resorte y así favorecer el proceso de recuperación, olvidándose, durante unos días, de tratamientos, consultas hospitalarias y sesiones de recuperación.

Este acuerdo entre Worldcoo y PortAventura World permitirá que los visitantes en el resort puedan realizar, cómodamente, pequeñas donaciones al hacer cualquier compra, contribuyendo, así, a crear un impacto positivo en la vida de miles de niños y familias vulnerables.

Un proyecto solidario

Cada año, cerca de 400 familias con niños y adolescentes de entre 4 y 17 años disfrutan de una estancia gratuita en el Dreams Village de la Fundación PortAventura, formado por 10 villas con capacidad para hasta seis personas. Además, pueden acceder a los tres parques temáticos: PortAventura Park, Caribe Aquatic Park y Ferrari Land, y a otras actividades programadas especialmente para ellos, con la ayuda del equipo de voluntarios de la Fundación. En total, se estima que más de 7.000 personas ya se han beneficiado de la iniciativa Dreams desde su inicio en 2019.

El proyecto se lleva a cabo en coordinación con un comité médico formado por profesionales de los hospitales Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu y Niño Jesús de Madrid, quien seleccionan a las familias que se benefician de la experiencia.

«Estamos muy ilusionados con esta nueva alianza con PortAventura, que nos permite seguir sumando esfuerzos para mejorar la vida de los niños y niñas que enfrentan enfermedades graves», ha declarado Sergi Figueres, cofundador y presidente de Worldcoo. «A través de las donaciones, queremos contribuir a hacer que estas familias vivan la experiencia PortAventura en un entorno único».

Por su parte, Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World, ha destacado que «PortAventura Dreams es un lugar donde los niños y sus familias pueden compartir experiencias inolvidables, rodeados de un ambiente pensado para su bienestar. Estamos muy agradecidos de contar con el apoyo de Worldcoo para seguir desarrollando esta iniciativa».