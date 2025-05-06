El nuevo Festival Internacional de Cine de Altafulla ofrecerá una setentena de proyecciones

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Altafulla se convierte, a partir de hoy martes 6 de mayo, en escenario de una nueva propuesta cultural con proyección nacional que aspira a hacerse un lugar destacado dentro del panorama cinematográfico catalán: el Altafulla International Film Festival (ALT-IFF). El certamen, que se alargará hasta el 11 de mayo, nace con la voluntad de vincular el cine con la sostenibilidad, la conciencia ambiental y los nuevos públicos. Impulsado por los actores Carles Francino, altafullenc, y Gorka Lasaosa, junto con la cineasta Sonia Bautista-Alarcón, el festival quiere proyectar una mirada comprometida desde un municipio estrechamente vinculado en el mar Mediterráneo.

Durante seis días, la villa acogerá una programación con una setentena de proyecciones, entre cortometrajes y largometrajes, que se complementan con talleres, debates, un concurso de guiones y varias charlas. Una de las secciones centrales será Hydra, dedicada a la cultura del agua, que convivirá con la sección oficial nacional, el Foco Tarragona, el panorama internacional y dos secciones para público infantil y juvenil.

Francino ha puesto en valor la sostenibilidad en la producción cinematográfica. Lasaosa ha remarcado que se trata del único festival que, en su primera edición, apuesta por una semana entera de programación. Bautista-Alarcón ha destacado la calidad de las obras participantes, con producciones reconocidas a los Goya o seleccionadas en festivales internacionales de renombre.

El festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Altafulla, que cede La Violeta para las proyecciones y el Museo Etnográfico para las actividades profesionales. Hoy empiezan las sesiones, que seguirán el miércoles con las secciones infantil, juvenil y Foco Tarragona. El jueves habrá gala inaugural y premio en Bigas Luna. Les entradas para todas las sesiones y acontecimientos se pueden adquirir en la web municipal.