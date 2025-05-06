La Feria del Vino de la Pobla de Mafumet recibe a más de 8.000 visitantes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La quinta Feria del Vino de la Pobla de Mafumet ha cerrado puertas este domingo con un nuevo récord de asistencia y de consumiciones servidas. La oferta vinícola variada y de calidad, así como la ampliación de las jornadas con la sesión del viernes por la tarde, han permitido consolidar esta iniciativa en el municipio.

En este sentido, más de 8.000 personas pasaron por la Feria -ubicada a la carpa de los jardines del Pabellón- durante todo el fin de semana. El espacio, especialmente decorado y habilidad para la ocasión, también contó con un área de ocio infantil en el anexo Parc de la Bassa, en donde los niños pudieron divertirse con el servicio de pinta caras y diferentes inflables.

Con respecto al público adulto, tuvo la oportunidad de saborear excelentes vinos procedentes de las ocho denominaciones de origen con presencia en la demarcación, gracias a la participación en la Feria del Vino pobletana del Celler Hidalgo Albert (D.O.Q. Priorat i D.O. Montsant), Celler de Batea (D.O. Terra Alta), Bodegues Visendra (D.O. Catalunya), Gàbor Celler (D.O. Conca de Barberà), Pere Olivella Galimany (D.O. Cava i D.O. Penedès) y Mas Amfrès (D.O. Tarragona). Completó la oferta Vermut Yzaguirre, así como una zona gastronómica con diferentes opciones de tapas frías y calientes para casar y acompañar la cata de vinos.

Todo estuvo amenizado por diferentes sesiones musicales en directo, con las actuaciones de Dúo Remix, el sábado al mediodía; Trío Black Cherry, el sábado por la tarde; y Vergüenza Ajena, el domingo al mediodía. La oferta musical se vio redondeada en la sesión inaugural, el viernes por la tarde, con los ritmos más actuales de la mano de DJ Salmer y Gabry DC.

Para redondear un fin de semana dedicado a la degustación de vinos, la quinta edición de la Feria del Vino de la Pobla cerró puertas con el gran sorteo final, que permitió a nueve personas irse a casa con uno de los nueve lotes de vinos y vermú de cada uno de las bodegas participantes en esta edición.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho una valoración «muy positiva» de esta quinta edición de la Feria del Vino, dado que «nos permite ofrecer una opción de ocio diferente, para toda la familia y que nos acerca lo mejor de los productos de calidad del territorio que nos rodea, como son los vinos de la demarcación», apunta el alcalde del municipio, Joan Maria Sardà.