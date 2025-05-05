La Terrafira aterriza en el Morell del 9 al 11 de mayo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La quinta edición de la Terrafira llenará el municipio del Morell del 9 al 11 de mayo. La muestra de artesanía, gastronomía, comercio y entidades, que se celebra cada dos años, tendrá lugar en la rambla morellenca.

«Tenemos muchas ganas de celebrar esta nueva edición, que nos llena de vida el municipio durante tres días y nos permite mostrar toda nuestra fuerza comercial y asociativa», destaca la concejala de Promoción económica del Ayuntamiento, Mònica Casas.

La muestra, que se organiza con el apoyo de la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Morell y de la Diputació de Tarragona, reunirá una cincuentena de comercios, entidades y artesanía ofrecerán sus productos, servicios y actividades a los visitantes. «Es una gran oportunidad para los comerciantes de nuestro pueblo, que pueden salir a la calle y mostrar todo aquello que ofrecen a la ciudadanía del Morell y también a todo el público que nos visite», observa Josep Guillemat, presidente de la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Morell. Todo, en un horario que el viernes irá de 18 a 21 horas, y sábado y domingo, de 10 a 21 horas.

El pistoletazo de salida de la Feria lo hará con un espectáculo itinerante titulado Les Enfants, que se podrá ver en la rambla Joan Maragall el viernes a partir de las 19 horas. Además, destaca la gran oferta musical que se ha programado, con propuestas diarias en la avenida Catalunya: viernes, Moranes; sábado, concierto familiar con Ambauka y, por la noche, La Reina del Pop (tributo a La Oreja de Van Gogh); y domingo, sesión remember de los años 80 y 90 con el Dj Francesc Torres y concierto de clausura con Miki Núñez.

A lo largo de los tres días también tendrán lugar muchas otras actividades, como catas de cervezas o de aceite, propuestas de los clubs deportivos morellencs, un baile de gigantes y cabezudos a cargo del Embruix, sardanas y bailes en línea con la Asociación Cultural y Sardanista del Morell, una clase de silat con la Asociación Club de Judo y Defensa Personal Tai, o la concentración de clásicos y motos antiguas. Además, varios estands ofrecerán talleres para pequeños y grandes para todas las personas visitantes, y habrá una zona gastronómica en la avenida Catalunya, donde se instalarán varios establecimientos de restauración.