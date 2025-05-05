Diari Més

La Terrafira aterriza en el Morell del 9 al 11 de mayo

Los conciertos de Miki Núñez o Ambauka destacan entre más de una veintena de actos

Imatged'una edición pasada de la Terrafira del Morell.

Imatged'una edición pasada de la Terrafira del Morell.Cedida

La quinta edición de la Terrafira llenará el municipio del Morell del 9 al 11 de mayo. La muestra de artesanía, gastronomía, comercio y entidades, que se celebra cada dos años, tendrá lugar en la rambla morellenca.

«Tenemos muchas ganas de celebrar esta nueva edición, que nos llena de vida el municipio durante tres días y nos permite mostrar toda nuestra fuerza comercial y asociativa», destaca la concejala de Promoción económica del Ayuntamiento, Mònica Casas.

La muestra, que se organiza con el apoyo de la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Morell y de la Diputació de Tarragona, reunirá una cincuentena de comercios, entidades y artesanía ofrecerán sus productos, servicios y actividades a los visitantes. «Es una gran oportunidad para los comerciantes de nuestro pueblo, que pueden salir a la calle y mostrar todo aquello que ofrecen a la ciudadanía del Morell y también a todo el público que nos visite», observa Josep Guillemat, presidente de la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Morell. Todo, en un horario que el viernes irá de 18 a 21 horas, y sábado y domingo, de 10 a 21 horas.

El pistoletazo de salida de la Feria lo hará con un espectáculo itinerante titulado Les Enfants, que se podrá ver en la rambla Joan Maragall el viernes a partir de las 19 horas. Además, destaca la gran oferta musical que se ha programado, con propuestas diarias en la avenida Catalunya: viernes, Moranes; sábado, concierto familiar con Ambauka y, por la noche, La Reina del Pop (tributo a La Oreja de Van Gogh); y domingo, sesión remember de los años 80 y 90 con el Dj Francesc Torres y concierto de clausura con Miki Núñez.

A lo largo de los tres días también tendrán lugar muchas otras actividades, como catas de cervezas o de aceite, propuestas de los clubs deportivos morellencs, un baile de gigantes y cabezudos a cargo del Embruix, sardanas y bailes en línea con la Asociación Cultural y Sardanista del Morell, una clase de silat con la Asociación Club de Judo y Defensa Personal Tai, o la concentración de clásicos y motos antiguas. Además, varios estands ofrecerán talleres para pequeños y grandes para todas las personas visitantes, y habrá una zona gastronómica en la avenida Catalunya, donde se instalarán varios establecimientos de restauración.

