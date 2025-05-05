Muere un interno en la prisión del Catllar al provocar un incendio en su celda

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un interno ha muerto este lunes en la madrugada en su celda del módulo 5 del centro penitenciario de Mas d'Enric del Catllar. Todo apunta que podría tratarse de una muerte por suicidio. En el momento de los hechos, el interno, que se encontraba solo en la celda, ha provocado un incendio en el colchón.

Los funcionarios, una vez alertados, han acudido rápidamente al lugar de los hechos, han activado el protocolo de emergencia y han extinguido el fuego. El interno, primero ha sido atendido por los funcionarios que han realizado maniobras de recuperación y acto seguido por los profesionales sanitarios del centro, que a pesar de los esfuerzos, sólo han podido certificar su muerte, probablemente por inhalación de humo, según ha informado el Departament de Justícia.

El interno, que estaba clasificado en segundo grado, cumplía una condena de 22 años por un delito de asesinato y tenía prevista la libertad definitiva el año 2043. La comitiva judicial se ha desplazado al centro penitenciario e investiga las circunstancias del deceso. Paralelamente, la Dirección General de Asuntos Penitenciarios y el centro penitenciario están recogiendo toda la información para analizar en profundidad el caso en busca de señales de alerta a tener en cuenta en la mejora constante de los sistemas de prevención.