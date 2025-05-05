El Meteocat activa la alerta por lluvias intensas en el norte de Tarragona este lunes

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia para este lunes. El episodio de precipitaciones afectará a varias comarcas de toda Cataluña entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche, con un umbral que podría superar los 20 mm en sólo 30 minutos.

El grado de peligro máximo se ha situado en nivel 3 sobre 6 (aviso naranja), especialmente por la intensidad de las lluvias que se prevén durante la jornada, una alerta que, sin embargo, sólo afecta a algunas comarcas del centro y el norte del país, en la costa barcelonesa y gerundense principalmente. En comarcas tarraconenses del tarragonès, el Alt Camp, la Conca de Barberà y el Baix Penedès, se ha activado la alerta amarilla durante la tarde de hoy.

El Meteocat ha activado una alerta amarilla (nivel 2 sobre 6) en el norte del Camp de Tarragona entre las 12 h y las 00 h del mismo lunes, coincidiendo con las horas de máxima actividad lluviosa.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos por carretera y en zonas susceptibles de sufrir acumulaciones de agua o pequeños desprendimientos.