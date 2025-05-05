La Guardia Municipal de la Canonja frusta un robo en una empresa del municipio

Imagen de la furgoneta sustraída para perpetrar un robo en la Canonja.Mossos d'Esquadra

La Guardia Municipal de la Canonja frustró un intento de robo con fuerza en una empresa del municipio la noche del 1 de mayo. Los hechos tuvieron lugar hacia las 23:30 horas, cuando una patrulla uniformada que realizaba tareas de vigilancia sintió la activación de una alarma procedente de las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Marina.

Al aproximarse al lugar, los agentes detectaron un vehículo encendido en medio de la vía. Seguidamente, observaron cómo un individuo salía corriendo del interior de la nave y subía rápidamente al vehículo, huyendo a gran velocidad.

Instantes después, una segunda persona salió también de la empresa e intentó huir a pie en dirección a Vila-seca por la carretera N-340. Los agentes iniciaron una persecución a pie y, a la altura de la gasolinera Shell, consiguieron interceptar al individuo de 46 años de edad. Aunque ofreció resistencia activa a la detención, fue reducido y esposado.

En el lugar de los hechos se localizó una furgoneta, que constaba como sustraída y presentaba evidentes manipulaciones al sistema eléctrico. Según las primeras indagaciones, este vehículo habría sido utilizado para acceder forzadamente a la empresa mediante un empotramiento en la puerta principal.

Una vez controlada la situación, la Guardia Municipal activó el protocolo de coordinación mediante la Red Rescate. Poco después, se comisionó el cuerpo de Mossos d'Esquadra en el lugar y se hizo cargo de la actuación, procediendo a la detención formal del presunto autor de los hechos.

En el interior de la furgoneta, los Mossos d'Esquadra recuperó varios materiales sustraídos, los cuales fueron posteriormente devueltos a su propietario.

La actuación conjunta de la Guardia Municipal de la Canonja y de los Mossos d'Esquadra permitió evitar el robo e identificar a uno de los presuntos responsables, que ya ha sido puesto a disposición judicial.