La Canonja prevé superar las 10.000 degustaciones en la 3.ª Feria del Vino

El parking del Hort del Mas de l'Abeurador acogerá la 3.ª Feria del Vino de la Canonja.

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El próximo 10 de mayo, el parking del Hort del Mas de l'Abeurador acogerá la 3.ª Feria del Vino de la Canonja, un acontecimiento organizado por el Ayuntamiento y el Celler Pallol que reunirá vinos de varias denominaciones de origen y una buena oferta gastronómica y musical.

La concejala de Promoción Económica, Lidia Muñoz, asegura que la feria ya se ha consolidado como un acontecimiento más de la Canonja, gracias a la gran aceptación que ha tenido en las dos primeras ediciones. «El año pasado ya tuvimos más de 2.000 visitantes, superando la primera edición, por lo tanto este sábado esperamos un aumento de público y que superamos las 10.000 degustaciones».

Los asistentes podrán disfrutar de catas de vinos de diferentes DO del Camp de Tarragona. Estarán presentes las bodegas: La conilla (Montsant); Maset del Lleó (Penedès); Celler Puig Batet (Penedès); Costers del Priorat (Priorat); Bodega Ballobera (Rioja); Bodega Copaboca (Ribera del Duero) y (Rueda); Celler coma d’en Bonet (Terra Alta); y Celler Miquel Pons (Penedès).

La oferta gastronómica completará la feria con food trucks y bares y restaurantes locales, que servirán sus platos más emblemáticos.

El ambiente festivo estará asegurado con música durante toda la jornada. Por la mañana, un DJ animará la feria a partir de las 12.30 h, y por la noche, a las 20.30 h, el grupo Estopaos ofrecerá un concierto tributo a Estopa.

Además, como novedad de este año, el Centro Niuh de la Canonja organizará talleres para todas las edades: una de decoración de copas y uno infantil para pintar y personalizar su propio cómic sobre el proceso de la uva.

El aparcamiento del Mas de l'Abeurador, un espacio amplio, rodeado de árboles, situado en la entrada del pueblo y con una gran zona de parking «será de nuevo el espacio donde se celebrará la feria después de valorar muy positivamente cómo fue el año pasado», nos comenta Lidia Muñoz.

El horario de la feria será de 11.30 h a 15.30 h y de 18 h a 24 h. La entrada en la feria es libre, y los interesados podrán adquirir un pack de cata por 15 €, que incluye tres copas de vino, un plato de comida y la copa con su portacopa.