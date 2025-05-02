Se produce una fuga de nafta en las instalaciones de Repsol sin afectaciones en el exterior

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La pasada noche se ha producido un escape de nafta en las instalaciones de Repsol del polígono norte, en la Pobla de Mafumet. El aviso se ha dado a las 00.28 h y Protección Civil ha activado en fase de prealerta el Plaseqta hasta las 1.39 h.

Según la empresa, el incidente no ha tenido afectaciones en el exterior del recinto ni a ninguna persona. La fuga ha sido contenida de manera «inmediata» y diluida con agua por parte de los equipos de bomberos de Repsol y del Parque Químico.