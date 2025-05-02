Sucesos
Se produce una fuga de nafta en las instalaciones de Repsol sin afectaciones en el exterior
Protección Civil ha puesto en prealerta el Plaseqta durante una hora de madrugada
La pasada noche se ha producido un escape de nafta en las instalaciones de Repsol del polígono norte, en la Pobla de Mafumet. El aviso se ha dado a las 00.28 h y Protección Civil ha activado en fase de prealerta el Plaseqta hasta las 1.39 h.
Según la empresa, el incidente no ha tenido afectaciones en el exterior del recinto ni a ninguna persona. La fuga ha sido contenida de manera «inmediata» y diluida con agua por parte de los equipos de bomberos de Repsol y del Parque Químico.