Una fuga de producto químico en un spa de un hotel en Salou deja a 12 personas atendidas por molestias leves

Imagen de los Bomberos en el lugar de los hechos.Bomberos

Este viernes por la tarde, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat han intervenido en un hotel de Salou para revisar el spa después de un escape de un producto utilizado para el tratamiento del agua. El aviso se ha recibido a las 16.38 h.

El Sistema de Emergencias Médicas ha atendido a un total de 12 personas que presentaban molestias leves derivadas de la incidencia. Según han informado los servicios de emergencia, no ha sido necesario evacuar el establecimiento y la situación ha sido rápidamente controlada.

El escape ya ha sido resuelto y se descarta ninguna afectación grave.