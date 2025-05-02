Estudiarán la viabilidad de un parque de bomberos propio para Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Parlament de Catalunya ha aprobado una resolución que insta al Gobierno a estudiar la viabilidad de poner en marcha la construcción de un parque de bomberos propio para Salou, un equipamiento para la seguridad de residentes y visitantes. La propuesta incluye también que se prevea en los presupuestos de la Generalitat la partida necesaria para hacer realidad el proyecto y garantizar la dotación de material y equipos.

La medida responde a una necesidad largamente reivindicada en un municipio que, según los datos de 2024, tiene una población empadronada de poco más de 31.000 habitantes, pero que durante la temporada turística supera habitualmente a las 150.000 personas, llegando a un volumen anual de más de 8 millones de visitantes, contando con los de PortAventura.

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha celebrado la decisión como un paso esencial para garantizar la seguridad en uno de los principales epicentros turísticos del sur de Europa. «Teniendo en cuenta que Salou es el municipio que más personas tiene durante la temporada turística, que hay PortAventura, estamos hablando de un volumen de personas de 8 millones. Por lo tanto, nos convertimos en el territorio con más población de estancia en Cataluña, superando Barcelona. Es una gran noticia que Salou pueda acoger este parque de bomberos», ha declarado.

Granados ha querido reconocer el apoyo recibido: «Quiero agradecer muy sinceramente a todos los grupos parlamentarios que han votado a favor de esta moción. Creo que es una muy buena noticia para Salou, para la Costa Daurada y para Cataluña. Porque, en definitiva, lo que estamos haciendo es mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas; es decir, velamos por su seguridad».

Actualmente, la respuesta ante emergencias en Salou depende de parques de bomberos ubicados en otros municipios, una situación que, según el documento aprobado, puede resultar crítica en casos graves por la insuficiencia de los tiempos de respuesta. Con este acuerdo parlamentario, se abre la puerta a un cambio estructural que, si se confirma la viabilidad, permitirá iniciar la construcción de un parque de bomberos en Salou y mejorar la protección de las personas y los bienes en una de las zonas con más presión turística del país.