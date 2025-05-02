El Ball Parlat del Sant Crist de Salomó empieza una nueva temporada este domingo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salomó lo tiene todo a punto para dar el pistoletazo de salida a una nueva temporada del Ball Parlat del Sant Crist, que empezará este domingo 4 de mayo coincidiendo con la Fiesta Mayor de la Santa Creu. El espectáculo llega este año con varias mejoras escénicas que pretenden reforzar la conexión con el espectador. Según Raimon Casals, Maestro del Baile, «se han introducido ajustes en algunos cuadros con el fin de hacerlos más ágiles y emotivos, a la vez que se consolida el dinamismo que caracteriza la función».

Por otra parte, este 2025, y como ya va siendo habitual los últimos años, se han renovado piezas de vestuario para reforzar su visibilidad desde el patio de butacas aprovechando que el año pasado se estrenó la iluminación de todo el espectáculo. Además, otro de los elementos destacados de esta nueva temporada es la entrada de nuevos actores y actrices al reparto. Una apuesta clara por la continuidad y el relevo generacional, que la organización considera básica para preservar el futuro. En este sentido, el presidente de la Asociación del Baile del Sant Crist, Antoni Virgili, apunta que «es emocionante ver como todo el mundo se implica con tanta ilusión en una puesta en escena que tiene la huella del Instituto del Teatro de Barcelona».

Este espectáculo teatral de raíces medievales, declarado Elemento Festivo Patrimonial de Interés Nacional por la Generalitat de Catalunya, revive unos hechos legendarios del siglo XVI a través de una puesta en escena que combina dramaturgia, danza, música y efectos especiales. La historia explica cómo un mercader de Salomó, Josep Nin, ante un episodio de hambre que afectaba a la comarca, emprende un viaje a Argel para conseguir trigo, y vuelve con una imagen milagrosa de Cristo que marcará para siempre la historia del pueblo.

Como siempre, las representaciones tendrán lugar los domingos de mayo, que este año caen en 4, 11, 18 y 25, a las 12h en la iglesia parroquial. Las localidades son numeradas, y las entradas pueden reservarse en línea a través del sitio web oficial, www.balldelsantcrist.cat, o adquirirse presencialmente en taquilla una hora antes de cada función. Además, la organización mantiene un convenio con varios restaurantes y empresas de servicios locales para ofrecer paquetes que combinan el espectáculo con menús gastronómicos, excursiones y visitas guiadas. Para solicitar información se puede contactar al teléfono 675 845 861 o al correo electrónico info@balldelsantcrist.cat.