«Durante la Semana Santa paramos un patinete a 82 kilómetros por hora»

La primera normativa de movilidad de Altafulla regulará los desplazamientos con vehículos de movilidad personal (MVP). Esta ordenanza se ha impulsado, esencialmente, para controlar el uso de los patinetes eléctricos.

Según detalla el alcalde, Jordi Molinera, el Ayuntamiento ha detectado «una problemática en aumento» hacia estos vehículos. Sin ir más lejos, el alcalde asegura que, durante la Semana Santa, pararon a un usuario que circulaba «a ochenta y dos kilómetros por hora». «La policía local tuvo problemas para pillarlo», apunta.

La nueva normativa regulará cuestiones como la velocidad máxima, que no puedan circular más de una persona al mismo tiempo o que no se utilicen elementos que dificulten la visibilidad. Molinera explica que todas estas son situaciones que se han vivido en el municipio y ahora esperan «poder dotar a la policía local de unas indicaciones claras y un régimen sancionador».

«Hemos visto hasta tres personas en un patinete, sobre todo menores», indica el alcalde. Como otros puntos de la normativa, la regulación de estos vehículos será examinada durante el verano y el Ayuntamiento espera modificarla después de la temporada turística.