Fiscalia mantiene los 21 años de prisión para el acusado de asfixiar su pareja en Salou

El hombre acusado de matar su pareja en un hotel de Salou en julio de 2023 al inicio del juicio en la Audiencia de Tarragona.

Fiscalia ha descartado la hipótesis de suicidio planteada por la defensa del hombre acusado de estrangular a su pareja sentimental en un hotel de Salou el 2 de julio de 2023. En la última sesión del juicio, que se celebra en la Audiencia de Tarragona, el fiscal ha remarcado que los Mossos d'Esquadra y de las médicos forenses declararon que es imposible que uno mismo se estrangule y que el cable de la plancha de pelo atado al pomo de la puerta de la habitación «no es compatible con un punto fijo de suspensión».

El fiscal también ha alegado el argumento que no existía un nudo y que la marca del estrangulamiento iba del «delante a atrás». Ante eso, el ministerio público mantiene la pena de 21 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía. La acusación particular también mantiene la petición de 30 años de prisión.

En sus conclusiones, la abogada de la familia de la víctima se ha sumado a las tesis de Fiscalia y también ha rechazado la hipótesis del suicidio. Además, la letrada ha lamentado que el investigado «denigrara» a la víctima durante su declaración, hecha este lunes. Ahora mismo, la defensa está exponiendo sus conclusiones. Nos los informes, el abogado ha vuelto a solicitar su absolución.