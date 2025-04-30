Desconvocada la huelga en PortAventura World para el puente del 1 de mayo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los trabajadores de PortAventura World han desconvocado la huelga prevista para los días 1 y 2 de mayo después de que este martes por la noche se haya ratificado el preacuerdo al que han llegado el comité de empresa y la dirección. Paco López, representante de UGT en PortAventura, ha explicado a ACN que la asamblea de trabajadores ha acabado a las nueve de la noche, y que el sí al preacuerdo ha sido unánime.

Según ha explicado incluye mejoras para recuperar poder adquisitivo, reconocimiento de antigüedad de los trabajadores y mejoras de lo que supone la carga de trabajo. Los extremos del acuerdo que ha permitido desconvocar la huelga son de aplicación inmediata, pero en paralelo, el comité de empresa seguirá negociando el convenio colectivo para una plantilla de 4.500 personas.

En un comunicado conjunto, UGT, CCOO y PortAventura World han subrayado que el acuerdo permitirá que el resort pueda operar «con total normalidad» y celebrar el 30º aniversario del complejo de ocio.

El acuerdo entre comité y dirección se ha alcanzado este mismo martes en el Departament d'Empresa i Treball, que ha sido escenario de varias reuniones entre ambas partes. El director general del complejo, Fernando Aldecoa, se ha mostrado complacido de haber llegado al pacto y se ha mostrado convencido que las medidas acordadas «mejoran significativamente la calidad laboral del equipo de PortAventura World». Según el comunicado conjunto, las mejoras de las condiciones salariales y de tiempo de trabajo son «sustanciales».

Aldecoa también ha indicado que el preacuerdo, ya ratificado por la asamblea, permite operar «con total normalidad» durante el puente de mayo, una noticia que ha considerado «muy positiva» para los trabajadores del complejo turístico y para los visitantes, «coincidiendo con la celebración del 30º aniversario».