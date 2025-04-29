Toda la noche a la estación de Camp de Tarragona después del apagón eléctrico

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un grupo de trece personas procedentes de Elche ha pasado la noche en la estación de Camp de Tarragona a causa del apagón eléctrico de este lunes que dejó sin servicio de ferrocarril todo el Estado. Llegaron a la estación a las cinco de la tarde y a las nueve de la mañana de este lunes todavía no sabían cuándo podrían llegar a casa. «Renfe no nos da ninguna solución», ha comentado Juan, uno de los afectados.

Se da la circunstancia de que el grupo son las reinas y damas infantiles de Elche y sus familias que, después de haber representado su ciudad durante todo el año, tenían el premio de un viaje a PortAventura. En el parque temático tuvieron que ser rescatados de las atracciones y no pudieron disfrutar de la jornada.

La noche a la estación de Camp de Tarragona ha sido larga. Se quedaron atrapadas cerca de 250 personas. Poco a poco muchas pudieron encontrar medios alternativos para volver a sus domicilios. Juan ha detallado que algunas que habían empezado a pasar la noche en la estación, hacia las dos de la madrugada pudieron subir en un tren que Renfe pudo activar de la línea entre Barcelona y Madrid. En su caso, como el corredor mediterráneo no estaba recuperado, no se pudieron mover.

«No nos dan ninguna solución y es Renfe quien tiene que decir algo. La trabajadora que ha entrado por la mañana se ha sorprendido de nuestra situación. Renfe se está sorprendiendo de lo que ellos mismos están llevando a cabo», ha ejemplificado el afectado. Con todo, recibieron el apoyo de los Mossos d'Esquadra y la Cruz Roja, que los llevó colchones, mantas y galletas. Así mismo, la organización pudo comprar comida en el restaurante de la estación que estuvo abierto hasta tarde y repartirlo entre los damnificados. El resto de víveres que han necesitado los han tenido que pagar de su bolsillo.

Paralelamente, a la instalación han ido llegando viajeros que tenían billete para los trenes de esta mañana. Muchos de los servicios estaban aplazados o cancelados y el personal de seguridad y el personal de seguridad se apresuraba a informar los usuarios de si podían coger los pocos trenes que iban pasando. De todas maneras no ha habido aglomeraciones ni ninguna situación crítica, más allá de los retrasos y la mezcla de resignación y frustración de los pasajeros.

Calma en la estación de Tarragona

A primera hora de la mañana de este martes la estación de Tarragona estaba en calma. Ningún tren circulaba por el apagón eléctrico. A las pantallas, todos los trenes aparecían como suspensos o cancelados. Finalmente ningún usuario ha pasado la noche, si bien a última hora de este lunes se había informado que unas 40 personas no tenían posibilidades de volver a casa. Los informadores de Renfe se apresuraban a explicar que no había trenes a los pasajeros que, en cuentagotas, iban llegando a la estación. La única alternativa era desplazarse hacia la estación de autobuses, situada en la plaza Imperial Tarraco, para buscar otra combinación.