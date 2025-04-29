La alta velocidad entre Barcelona y Madrid circula con retrasos y fuera de horario

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid programados para este martes están saliendo con retrasos y fuera de horario, según han explicado a EFE fuentes de Renfe.

Desde la capital catalana, han salido todos los trenes programados de alta velocidad hacia Madrid, tres de los cuales en doble composición, que significa que se acoplan dos convoyes para tener más plazas y cubrir la demanda.

De hecho, las fuentes consultadas remarcan que se circula con doble composición «siempre que se pueda»

Así, el servicio de alta velocidad se efectúa fuera de los horarios estipulados y con algunas demoras, a medida que Adif autoriza a los operadores a circular.

Sin embargo, un tren Avlo que tenía que salir de Figueres (Girona) hacia Madrid a las 05:30 horas se ha suprimido, así como dos Avant con origen también en Figueres, previstos para las 08:10 y 09:34, respectivamente, que se han suspendido por «falta de material».

Además, el corredor mediterráneo también continúa suprimido.

Las fuentes de Renfe consultadas subrayan la «colaboración» de los sindicatos de maquinistas, que «se han ofrecido a trabajar» en su día de descanso para «sacar trenes».

Esta mañana, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha detallado que en la estación de Sants, en Barcelona, había cerca de mil personas esperando para poder subir a un AVE en dirección a Madrid.

Por otra parte, el servicio ferroviario de Rodalies se mantiene suspendido por falta de estabilidad eléctrica y se trabaja «de forma intensa» para poder responder a esa incidencia «a lo largo de la mañana», ha señalado la consellera, que participará en un nuevo encuentro del Comité de Crisis del Govern a las 13.00 horas.