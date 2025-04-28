Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pleno ordinario de hoy del Ayuntamiento de Torredembarra incluirá la anulación de la adjudicación del nuevo contrato del servicio público de recogida y transporte de residuos. Esta decisión se toma después de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público estimara parcialmente un recurso especial presentado por la empresa Prezero, que también se presentó a la licitación junto con Urbaser, emprendida inicialmente adjudicataria.

Con la resolución del Tribunal, emitida el 26 de marzo, el Ayuntamiento retrotraerá el procedimiento hasta el momento de valoración de las ofertas técnicas. Se prevé que la nueva adjudicación del servicio se pueda llevar al pleno del mes de junio.