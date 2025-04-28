Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Bailo porque la intuición me lo dicta. Bailamos porque creemos en su papel transformador en la sociedad. Bailamos porque lo necesitamos. Bailamos para conectar con aquello intangible, para sentirnos parte del todo. Bailamos porque amamos, porque es un acto de amor hacia una misma y cabe en los otros...

¿Estas son algunas de las respuestas a la pregunta Y tú, por qué bailas?, que forman parte del Manifiesto para el Día Internacional de la Danza de 2025. La efeméride ocurre el 29 de abril, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Jean-Geroges Noverre, considerado el padre del ballet moderno, pero en Vilaseca la celebración se hizo este pasado domingo en el Parque de la Pineda del Perruquet de la Pineda.

La fiesta contó con la participación de las seis escuelas de danza del municipio: Camí de Mar, Àfrica Aguilar, Begoña Ramos, Bailarte, En el aire y Virgen del Rocío. Los bailarines y bailarinas de los centros villa-secanos hicieron una demostración de las diversas disciplinas artísticas que se reúnen bajo el paraguas de la danza, desde el ballet clásico al contemporáneo, pasando por el flamenco y la danza moderna.

Como público se reunieron decenas de padres, madres, amigos y familiares, que siguieron y aplaudieron los bailes y danzas que se interpretaron. El espectáculo se organizó en escenarios separados para cada grupo de danza, de manera que, después de cada interpretación, cada grupo pasaba el relevo al siguiente conjunto. De esta manera, el público pudo seguir todo el festival como si fuera un recorrido artístico por aquel tramo del paseo que transcurre cerca del mar.

«En Vilaseca somos un referente con respecto a la música, pero también tenemos una muy buena pedrera de bailarines y bailarinas gracias a nuestras escuelas de danza», aseguraba Manuela Moya, 1.ª Teniente de alcalde y concejala de Cultura del Ayuntamiento, quien también quiso destacar el hecho de que «cada año salen de aquí jóvenes que se presentan a las pruebas de acceso para acceder a la profesionalización».

El apoyo a la danza desde Vilaseca, subrayaba a la concejala, se manifiesta también en la programación cultural del municipio: «Hace poco tuvimos en la Bodega de Vilaseca la Gala de Danza con el Ballet de Barcelona, y el 17 de mayo tendremos Larreal. Son espectáculos de lujo que, además de disfrutarles la población, también tienen que servir para que toda esta pedrera de bailarines y bailarinas encuentren referentes y vean la importancia del camino que están haciendo».