Lo pillan conduciendo sin carné en Roda de Berà e intenta engañar a los Mossos intercambiándose con el copiloto

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un chico de 23 años por conducción temeraria, sin carnet de conducir y desobediencia después de que una patrulla lo detectara circulante a gran velocidad por la AP-7.

En el momento del arresto, en Roda de Berà, el hombre se había cambiado el sitio con el copiloto para fingir que no era él quien conducía. Los hechos pasaron el viernes de madrugada, hacia las 07.00 horas, cuando el vehículo que llevaba el joven pasó a gran velocidad por la autopista sentido sur por donde estaban los agentes.

Eso inició una persecución que, según han explicado este domingo fuentes policiales a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), no hizo que el conductor se parara. La patrulla detectó que se detenía en un área de servicio de Roda y lo pudieron interceptar cerca de allí.

Durante esta parada, sostienen a los Mossos, el hombre se intercambió el

sitio con el copiloto para hacer ver que no era él quien conducía. La policía catalana lo acusa también de un delito de desobediencia.