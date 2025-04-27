Sucesos
Un coche vuelca en Torredembarra y el conductor sale ileso
El ocupante del turismo accidentado en la N-340 ha podido abandonar el vehículo por su propio pie
Un turismo volcó este sábado por la noche al punto kilométrico 1178 de la N-340, a su paso por Torredembarra. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 22.05 horas y se desplazaron hasta el lugar de los hechos con 4 dotaciones.
Aunque todavía se investigan las causas del incidente, las primeras hipótesis apuntan a que el coche podría haber patinado a causa de la presencia de agua en la calzada.
Así y todo, el conductor pudo abandonar el vehículo por su propio pie y resultó ileso, rechazando uno trasladado hospitalario por parte del Sistema de Emergencias Médicas.
Finalmente, sólo intervino una dotación de los Bomberos, desconectado las baterías del vehículo y limpiando la vía para restablecer la seguridad del tráfico.