Un coche vuelca en Torredembarra y el conductor sale ileso

El ocupante del turismo accidentado en la N-340 ha podido abandonar el vehículo por su propio pie 

Imagen de archivo de una patrulla de Mossos señalizando un accidente de tráfico.Mossos d'Esquadra

Marta Omella
Marta Omella
Tarragona

Un turismo volcó este sábado por la noche al punto kilométrico 1178 de la N-340, a su paso por Torredembarra. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 22.05 horas y se desplazaron hasta el lugar de los hechos con 4 dotaciones.

Aunque todavía se investigan las causas del incidente, las primeras hipótesis apuntan a que el coche podría haber patinado a causa de la presencia de agua en la calzada. 

Así y todo, el conductor pudo abandonar el vehículo por su propio pie y resultó ileso, rechazando uno trasladado hospitalario por parte del Sistema de Emergencias Médicas.

Finalmente, sólo intervino una dotación de los Bomberos, desconectado las baterías del vehículo y limpiando la vía para restablecer la seguridad del tráfico.

