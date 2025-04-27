Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico provocado por un jabalí movilizó este sábado por la noche varias dotaciones de emergencia en el Catllar. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 23.16 h, alertando de un choque a la carretera T-203, dentro del término municipal.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos dotaciones de bomberos y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El vehículo sufrió un impacto de alta energía después de chocar con el animal, cosa que provocó que el conductor, un hombre de 27 años, resultara policontusionado, con varios golpes y lesiones de carácter menos grave.

Los sanitarios del SEM atendieron al afectado en el mismo lugar del accidente y posteriormente lo trasladaron al Hospital Joan XXIII de Tarragona. Por su parte, los Bomberos trabajaron en la desconexión de las baterías del vehículo implicado y en la limpieza de la calzada.