PortAventura pospone el acto institucional del 30.º aniversario al no poder garantizar que se haga en «condiciones óptimas»

PortAventura World ha pospuesto el acto institucional de celebración del 30.º aniversario previsto para el próximo lunes a las 19:30 h. En un breve comunicado, la compañía justifica que no podrá garantizar que el acontecimiento se desarrolle en las «condiciones óptimas que una ocasión de esta relevancia merece».

Por ahora, no hay nueva fecha. Desde el parque de atracciones se indica que se comunicará más adelante, mediante una nueva invitación. La empresa está negociando con la plantilla un nuevo convenio para mejorar sus condiciones laborales. La asamblea de trabajadores anunció dos nuevas jornadas de huelga los días 1 y 2 de mayo, después de la primera jornada el 19 de abril.