Los más pequeños de Salou hacen suya la leyenda de Sant Jordi

Salou volvió a celebrar la Diada de Sant Jordi en la plaza que lleva el nombre del patrón. Y como viene siendo tendencia en los últimos años, los grandes protagonistas durante gran parte de la jornada fueron los más pequeños. «¡Necesito a una princesa de verdad!», gritaba el cuentacuentos de la leyenda, de la compañía Veus Veus Espectacles.

Mei fue escogida entre sus compañeros de la Escuela Europa y enseñaba orgullosa su corona y falda. Los niños fueron partícipes de la leyenda y se la hicieron suya, haciendo magia y transformándose en caballeros y princesas. «¡Tenéis que soplar todos juntos, muy fuerte, para descongelar el libro!». Y los niños obedecían con carcajadas.

Mientras tanto, los adultos paseaban y curioseaban entre las diferentes paradas de la plaza. La gran mayoría, al no haber una librería en Salou, eran de diferentes entidades culturales, sociales y de partidos políticos. «Es un día tradicional y muy bonito. También es una oportunidad para darnos a conocer y animar a la gente a que se apunte a nuestra entidad», explicaba Roger Amorós, presidente de la Asociación Cultural Tresmall. «Dar una rosa a alguien con la tradición que tiene detrás es muy bonito. Es mejor que el Día de los Enamorados», añadía Amorós.

La vuelta a la plaza de Sant Jordi también era motivo de discusión. «Me gusta más. El Paseo es más turístico, pero aquí es más acogedor y está más céntrico y hace más fiesta. La plaza de la Pau también está bien», expresaba Pepita Ginovart, vecina de Salou. El lugar también estrenaba la nueva escultura denominada ‘Un juego de amor’.

«Siempre vengo. Si no me la regalan, me la compro yo misma. Ahora, para mí es un santo más. Hay muchos Jordis en la familia», sentenciaba Ginovart. La temporada turística ya ha arrancado. Y por la plaza también había visitantes de fuera.

«Nosotros hemos venido con el Imserso. Y es una fiesta muy bonita, festiva, que me gusta. Desde que no tengo marido siempre me regala la rosa mi hijo. Acostumbramos a ir a Barcelona, pero este año me lo perderé», explicaba Carmen Martínez, vecina de Viladecans. La jornada en Salou acabó con música y un correfoc infantil.