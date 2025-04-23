UGT y CCOO registran la convocatoria de huelga en PortAventura World para el 1 y 2 de mayo

Publicado por EfeRedacció Creado: Actualizado:

Los sindicatos UGT y CCOO han registrado este martes en el Departament de Treball de la Generalitat la convocatoria de huelga de trabajadores de PortAventura World para los días 1 y 2 de mayo, aprobada en asamblea por los empleados el sábado pasado, 19 de abril, han informado a EFE fuentes de UGT.

Los sindicatos llaman a los trabajadores a dos jornadas de huelga, el puente de mayo, después del paro del sábado, que fue secundado por el 80% de la plantilla y obligó al complejo de ocio de Salou y Vila-seca a suspender la venta de entradas y las reservas de hotel para aquel día.

El parque abrió sus puertas con sólo algunas atracciones abiertas, como Dragon Khan, Shambhala, Furius Bacus, Silver River o Street Mission.

Las secciones sindicales de UGT y CCOO en PortAventura World consideran que la huelga del sábado «fue un gran éxito y la próxima del 1 y 2 de mayo también lo será». Los trabajadores se concentraron en la entrada por donde acceden los trabajadores.

La huelga fue convocada después de un periodo de «negociaciones infructuosas» con la dirección y dos mediaciones en el Departament de Treball para «conseguir un convenio digno».

Entre las demandas de los convocantes destacan un incremento salarial, una mejora de las condiciones laborales en cuanto a cargas de trabajo u horarios, un aumento de la plantilla y una definición de los puestos de trabajo para evitar la sobrecarga.

Ante la notificación de convocatoria de huelga los días 1 y 2 de mayo, fuentes de PortAventura World han indicado a EFE que la empresa «respeta el derecho fundamental de huelga de sus trabajadores y sigue trabajando a conseguir un acuerdo, en línea con su firme compromiso con el diálogo con la representación legal de las personas trabajadoras».

«La compañía reafirma su voluntad de continuar con el proceso de negociación, que se reanudará en los próximos días y confía en llegar a un acuerdo beneficioso y sostenible para todas las partes cuanto antes mejor», añaden desde el resort.

No obstante, PortAventura World asegura que los días 1 y 2 de mayo «el parque operará con los mismos estrictos estándares de seguridad de siempre, bajo la supervisión de personal capacitado y cualificado para eso».