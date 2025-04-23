Juzgan al hombre acusado de asfixiar a su pareja sentimental en Salou en julio de 2023

El hombre acusado de matar su pareja en un hotel de Salou en julio de 2023 al inicio del juicio en la Audiencia de Tarragona.ACN

La Audiencia de Tarragona ha empezado a juzgar este miércoles al hombre acusado de matar a su pareja sentimental el 2 de julio de 2023 en un hotel de Salou. Fiscalia pide 21 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y la acusación particular, que representa la familia de la víctima, eleva la petición a 30 años. La defensa niega todas las acusaciones y solicita la absolución.

Según el ministerio público, el investigado estranguló a la mujer con el cable eléctrico de una plancha de pelo porque no aceptaba la ruptura producida el mismo día de los hechos después de que se discutieran. El juicio, con jurado popular, está previsto que se alargue hasta el 30 de abril. En la primera sesión, ya ha declarado la madre de la víctima.