Dos jóvenes crean una aplicación móvil para conectar a la gente para salir de fiesta en Salou

Dos jóvenes de la demarcación han unido fuerzas para poner en marcha una nueva aplicación móvil que ya está disponible en la App Store de Apple. Se trata de Vente, una app pensada para conectar jóvenes con ganas de disfrutar del ocio nocturno en Salou.

La aplicación destaca por su interfaz sencilla e intuitiva: los usuarios pueden indicar qué día tienen previsto salir y a qué local piensan ir. Eso les permite ver quién más tiene planes para salir aquel día en el mismo lugar. Además, la app también muestra ofertas e información sobre acontecimientos especiales organizados por cada establecimiento.

Los creadores definen su propuesta así:

«Vente es la app ideal para quienes siempre buscan algo que hacer. Solo tienes que poner la fecha y el lugar donde piensas salir, y Vente te muestra quién más va a estar allí. Además, puedes descubrir los eventos y las ofertas que tienen lugares como clubes y discotecas en esos días. Es la forma más fácil de planear tu salida y conocer a gente que tiene tus mismos planes. Perfecta para cuando no sabes qué hacer, pero sí quieres que sea algo divertido..»

Los impulsores de este proyecto son Alejandro, un joven cambrilense conocido en redes como @Batmito_, y Alexander. Los dos han desarrollado y lanzado la aplicación por iOS, y prevén que pronto también esté disponible para dispositivos Android.

Para dar a conocer la app, han puesto en marcha una campaña publicitaria misteriosa: han enpaprlado los alrededores de discotecas y locales de ocio nocturno con carteles que invita a los jóvenes a descubrir Vente. En las redes sociales, los creadores han aclarado que, de momento, la aplicación sólo funciona en Salou, pero no descartan expandirla a otras ciudades en un futuro si tiene buena acogida.

El vídeo de lanzamiento publicado en TikTok ya acumula casi 70.000 visualizaciones y más de 3.000 me gustas, indicando que el interés por esta iniciativa no para de crecer.