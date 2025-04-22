Port Tarragona inicia la aportación de arena anual en la playa de la Pineda

Se repondrán 100.000 metros cúbicos de arena provenientes de un banco situado en el sur del espigón del Racó de la Pineda.Port Tarragona

Port Tarragona iniciará este miércoles las tareas de reposición de arena en la playa de la Pineda. Se hará una aportación de 100.000 m3 de arena, que se extraerá de un banco situado en el sur del espigón del Rincón de la Pineda. Los trabajos tendrán una duración máxima de 15 días, de manera que la playa quedará a punto para al inicio de la temporada turística.

Esta aportación de arena se enmarca en un contrato de dos años que tiene un presupuesto total de 2,8 millones de euros (IVA incluido). Se trata de una medida ambiental compensatoria temporal por la prolongación del dique de Llevant. La futura construcción del contradique de Ponent permitirá una estabilización definitiva, de manera que ya no se requerirán nuevas aportaciones.

Los trabajos para la reposición de arena empezaron a principios de mes con la instalación de las cañerías que transportarán los sedimentos hasta la playa. Este martes, 22 de abril, ha llegado al recinto portuario la draga Idun R, que será la encargada de llevar a cabo los trabajos de extracción de material del banco de arena. El barco es propiedad de Rohde Nielsen, empresa ganadora del contrato para la aportación de arena para los años 2025 y 2026. Se trata de una draga de succión en marcha y calado reducido -4 metros- que tiene la opción de descargar por compuerta inferior o impulsando el material con cañería.

Será el miércoles cuando la draga Idun R se ubique dentro de la zona autorizada, un área de 21 hectáreas situada en el sur del espigón del Rincón del Pinar, y empiece los trabajos. Los sedimentos llegarán impulsados a través de la cañería en la playa donde serán repartidos finalmente por maquinaria terrestre. Se prevé que las tareas de dragado y recolocación de arena se alarguen unos 15 días, de manera que la playa quedará a punto justo antes del inicio de la temporada turística.

Protección del entorno natural

Uno de los objetivos por el Port de Tarragona es velar por el entorno natural en todos sus ámbitos de actuación, especialmente en lo que se refiere a las obras. Por este motivo, además de cumplir con las medidas ambientales requeridas por norma, da un paso más allá y aplica unos controles propios y específicos en esta obra.

El dragado se efectúa en una zona próxima a la «ZEPA marina Illes Columbretes - Delta del Ebro», que forma parte de Red Naturaleza, y se tomarán todas las medidas para evitar la afectación de las actuaciones sobre los enclaves de flora marina y sobre las aves, principalmente.

Una de las medidas principal será controlar la calidad del dragado y de las aguas. Dentro de las medidas ambientales de competitividad en estrategias marítimas, se utilizarán sónares y submarinistas para controlar que el dragado no estropee la flora de la zona, poblada de Cymodocea nodosa, un alga fanerógama marina incluida en el listado de especies silvestres de protección especial.

Además, el Port de Tarragona realizará controles diarios y formación específica al personal por avistamiento o detección de rastro de la tortuga alelada, una especie en riesgo que se sabe de su presencia en otras playas del litoral tarraconense.