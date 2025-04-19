Publicado por ACN Creado: Actualizado:

PortAventura World ha abierto puertas este sábado a pesar de la jornada de huelga de los trabajadores. La falta de personal ha comportado que sólo cuatro atracciones hayan abierto a primera hora: Shambala, Dragon Khan, Street Mission y Furius Baco.

Según fuentes del parque, la cifra podría variar a lo largo del día en función de los empleados que se presenten a trabajar, también en el caso de la restauración y los espectáculos.

«Anteayer compramos la entrada en línea y ayer al llegar al hotel nos explicaron que tendríamos una serie de inconvenientes. Fue una sorpresa para nosotros, en ningún momento nos avisaron», ha lamentado Asier Alonso, uno de los visitantes. Por su parte, la asamblea de trabajadores ha decidido volver a convocar huelga el 1 y 2 de mayo.

En diferentes puntos de acceso al parque hay carteles informativos en cuatro idiomas alertando que en la jornada de este sábado las atracciones, los espectáculos y la restauración se pueden ver afectados por la huelga convocada por los trabajadores, que piden mejoras laborales en un nuevo convenio colectivo.

Un cartell informatiu que alerta sobre les protestes sindicals a l'accés al parc d'atraccions

A primera hora, sólo habían abierto cuatro atracciones: Shambala, Dragon Khan, Street Mission y Furius Baco. Ningún al mediodía, fuentes del parque indicaban que también había operativas otras atracciones como Silver River Flume, Tutuki Splash, Wild Buffalos, Carrusel o la Serpiente Emplumada.

En un comunicado, la empresa ha señalado que respeta el derecho fundamental de huelga y que sigue trabajando «para alcanzar un acuerdo». También ha afirmado que el resorte opera con personal «capacitado y cualificado» y «con los mismos estándares de seguridad de siempre».

Al mismo tiempo, apunta que el parque operará «con normalidad» a partir del domingo y ha lamentado «las molestias que se hayan podido ocasionar». Por su parte, los sindicatos han tildado de «temeridad» la apertura del parque durante esta jornada y ha cifrado en un 80% el seguimiento de la acción.

Ante la convocatoria de huelga, el parque suspendió la venta de entradas para el sábado, así como las nuevas reservas de hoteles. En la misma línea, no se han vendido entradas en taquilla y para acceder al recinto sólo se podía hacer con entrada anticipada. A raíz de la acción sindical, los visitantes pueden pedir el retorno de su dinero o modificar el día de su visita, si bien fuentes de PortAventura no han concretado cuántas peticiones se han hecho.

Diversidad de opiniones

Los clientes han reaccionado de manera diferente ante la reducción del atractivo del parque. Por ejemplo, Aitor Unzaga, que ha venido de Mallorca, ha lamentado que no hubiera el 100% de la oferta, pero prefiere ver «el vaso medio lleno» y ha encontrado «bien» la experiencia.

Por su parte, David, que ha venido de Valencia con la familia, ha cambiado el día y volverá mañana para disfrutar de PortAventura. También desde la capital del Túria ha llegado Misha para pasar el fin de semana y con los amigos han querido «aprovechar» para ver «dónde se puede subir», aunque les han ofrecido cambiar la fecha o reembolsarlo el dinero.

Otra de las visitantes que no ha alterado su plàning ha sido Emily, que ha venido desde Francia con la familia estos días de Semana Santa: «No hemos pensado cambiar nuestro horario», ha reconocido e intentarán subir «a las atracciones abiertas».

Por otra parte, hay quien como Verónica (procedente de Peñíscola) intentará acceder a las instalaciones y en función de «si se puede disfrutar o no hay nada abierto, obviamente, reclamaremos». Ella ha explicado que no supo que había una huelga de trabajadores hasta este viernes por la mañana y «en 24 horas cambiar planes es un poco difícil».

En la misma línea se ha encontrado Aser Alonso, que ha venido con los niños y los abuelos desde Sant Cugat del Vallès a pasar el fin de semana, y ya en el hotel los informaron de que habría «una serie de inconvenientes». Todo, «fue una sorpresa», porque asegura que no se lo notificaron en la reserva en línea. Alonso ha criticado que es «un inconveniente» la manera de reclamar y ha dicho que se oyen «desamparados».

Nueva convocatoria de huelga coincidiendo con el trigésimo aniversario del parque

Paralelamente, esta mañana se ha celebrado una asamblea de trabajadores en uno de los accesos de la plantilla, donde se han concentrado medio millar de empleados. Así, se ha acordado convocar dos nuevas jornadas de huelga, en esta ocasión, los días 1 y 2 de mayo. No sólo se trata de un puente, sino que también coincide con el trigésimo aniversario del parque.

Está previsto que los sindicatos comuniquen la decisión de la asamblea de trabajadores al departamento de Trabajo este martes y que se abra un nuevo proceso de mediación. Durante la cobertura de la huelga, los medios de comunicación sólo han podido acceder a la zona del Mediterráneo.