Salou y Vila-seca esperan que los inversores del Hard Rock sigan adelante

Los alcaldes de Salou y Vila-seca aseguran que no les consta que los inversores del complejo turístico Hard Rock quieran abandonar el proyecto, aunque la Generalitat ha elevado la fiscalidad de los casinos del 10% al 55%, y esperan, con cautela, que se apruebe el plan director urbanístico (PDU) para ponerlo en marcha.

«Una vez aprobada la fiscalidad, no hemos recibido ninguna comunicación de oposición por parte de la empresa promotora, así que creo que este tema ya no representa ningún obstáculo. Después de tanto tiempo esperando, si no se han cansado hasta ahora espero que puedan aguantar unos meses más. No tenemos constancia que estén valorando abandonar», asegura a EFE el alcalde de Salou, Pere Granados.

Su homólogo en Vila-seca, Pere Segura, se muestra más cauto y dice a EFE que «el cambio de fiscalidad supone decirles a los inversores que en vez de pagar uno tendrán que pagar seis, y eso afectará en su cuenta de explotación y puede hacer que se planteen si les salen los números o no. El riesgo ha aumentado, evidentemente, y veremos en las próximas semanas o meses en qué desemboca».

En esta línea, la consellera de Economia i Finances, Alicia Romero, subrayó el lunes en un acto en la cámara de comercio de Tarragona que el Gobierno da apoyo al proyecto, pero advirtió que su continuidad depende ahora de los promotores después del aumento de la fiscalidad, derivado del acuerdo de investidura entre el PSC, los Comunes y ERC.

El plan urbanístico, pendiente de aprobación

Otro punto que se tiene que resolver es el plan director urbanístico, que antes de ser aprobado por la Generalitat tiene que tener también el visto bueno del Centro Recreativo y Turístico (CRT) de Salou y Vila-seca, organismo que rige los terrenos de los dos municipios donde está previsto el complejo.

«Estamos pendientes del PDU, que calculo que se aprobará una vez tengamos el presupuesto de la Generalitat», dice el alcalde de Salou, que reclama «celeridad y compromiso» para que los promotores no se cansen.

«Cuando un inversor decide apostar por un territorio, las administraciones públicas tenemos que ponérselo fácil. La inversión es la que genera riqueza, empleo y oportunidades. Es la única manera de progresar», añade Granados.

El PDU hace años que está estancado, de manera que el alcalde de Vila-seca considera que el planteamiento que se licitó en su momento «ya no es viable a día de hoy».

«Las condiciones del contrato han cambiado -comenta Segura- y creo que más que pensar en la aprobación definitiva del plan director urbanístico, estamos en la fase de saber qué quiere el promotor y si hay posibilidad de acuerdo o no».

Puestos de trabajo directos

El proyecto del Hard Rock contempla un hotel con un casino, otro hotel dirigido por PortAventura, una avenida comercial outlet gestionada por Value Retail, la misma empresa de la Roca Village (Vallès Oriental) o Las Rozas Village (Madrid), y equipamientos para albergar congresos y conciertos.

«Generará empleo y riqueza. Hablamos de 2.000 puestos de trabajo directos en una primera fase y unos 5.000 indirectos. Además, ayudará a desestacionalizar la temporada turística, ya que vienen con el compromiso de operar los 365 días del año. Es un motor económico necesario para Salou y para toda la zona», asegura Granados.

Así lo ve también el alcalde de Vila-seca: «Es un proyecto que entiende el turismo como una industria y, por lo tanto, que tiene que tener actividad todo el año. En una destinación como la nuestra, fuertemente estacionalizada, un proyecto como este suma porque nos aporta una oferta comercial que no tenemos y grandes acontecimientos culturales que enriquecen nuestra propuesta turística. Diversifica y potencia la destinación para convertirla, de de una vez por todas, en una industria del ocio que genera empleos de calidad durante doce meses al año».